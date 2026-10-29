Sichuan EM Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sichuan EM Technology präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan EM Technology ein EPS von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.70 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan EM Technology 1.37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch