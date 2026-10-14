Sichuan Chuantou Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Chuantou Energy hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.43 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.360 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 444.4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sichuan Chuantou Energy einen Umsatz von 428.5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch