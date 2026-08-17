Sichuan Chuantou Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sichuan Chuantou Energy hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 350.4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch