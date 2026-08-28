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28.08.2026 06:37:00
Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 981.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 902.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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