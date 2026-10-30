Sichuan Chang Hong Electric: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Chang Hong Electric stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Sichuan Chang Hong Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.110 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.88 Prozent auf 27.17 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25.18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch