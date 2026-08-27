Sichuan Chang Hong Electric: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Chang Hong Electric hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.34 CNY, nach 0.030 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Sichuan Chang Hong Electric im vergangenen Quartal 31.00 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sichuan Chang Hong Electric 29.87 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch