Sichuan Biokin Pharmaceutical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sichuan Biokin Pharmaceutical A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.460 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92.8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch