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28.08.2026 06:37:00
Sichuan Biokin Pharmaceutical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sichuan Biokin Pharmaceutical A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.460 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92.8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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