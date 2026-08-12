KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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12.08.2026 14:00:34
Sicherheitsexperten warnen vor KI-gestütztem Betrug in der Reisebranche
Cyberkriminelle nehmen zunehmend Reiseanbieter ins Visier. Ein Sicherheitsexperte sieht in künstlicher Intelligenz den entscheidenden Treiber – und warnt vor einer neuen Dimension des Betrugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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