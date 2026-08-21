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21.08.2026 06:37:00
SICC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SICC liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SICC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite standen 80.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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