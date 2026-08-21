SICC A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SICC A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 548.1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 43.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382.5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch