Sical Logistics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sical Logistics äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.38 INR. Im Vorjahresquartal waren 1.67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.05 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 898.1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch