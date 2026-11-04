Sicagen India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sicagen India lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.26 INR gegenüber 1.04 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.28 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sicagen India einen Umsatz von 2.27 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch