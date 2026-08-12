Sicagen India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sicagen India hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.15 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sicagen India im vergangenen Quartal 2.86 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sicagen India 2.05 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch