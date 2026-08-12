Siamgas and Petrochemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Siamgas and Petrochemicals gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1.41 THB. Im letzten Jahr hatte Siamgas and Petrochemicals einen Gewinn von -0.300 THB je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Siamgas and Petrochemicals 22.54 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.62 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch