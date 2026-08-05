Siam Global House hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Siam Global House lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch