Siam Global House gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Siam Global House stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siam Global House ein EPS von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.23 Prozent auf 217.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch