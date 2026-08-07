Siam City Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siam City Cement hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 4.20 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siam City Cement 3.22 THB je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.55 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.71 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch