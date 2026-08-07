Siam City Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Siam City Cement hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4.20 THB gegenüber 3.22 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Siam City Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.55 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.71 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch