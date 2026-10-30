Siam Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Siam Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.99 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.560 THB je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122.67 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 121.79 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch