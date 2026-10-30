Siam Cement verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siam Cement stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.020 SGD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 4.72 Milliarden SGD in den Büchern – ein Minus von 2.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siam Cement 4.84 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch