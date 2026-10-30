Siam Cement PCL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siam Cement PCL hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.99 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.560 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Siam Cement PCL mit einem Umsatz von insgesamt 122.67 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.79 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 0.72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch