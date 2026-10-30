Siam Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Siam Cement hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siam Cement -0.020 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.18 Prozent auf 3.69 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch