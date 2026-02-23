|
23.02.2026 10:39:08
SIA Engineering Q3 Net Profit Rises; Revenue Up 8.7%
(RTTNews) - SIA Engineering (O3H.F) recorded third quarter net profit of S$41.9 million, compared to S$38.2 million, prior year. Basic earnings per share in the third quarter was 3.74 cents compared to 3.42 cents. Operating profit was S$6.0 million compared to S$4.7 million, last year. The net asset value per share as of 31 December 2025 was 152.6 cents.
For the quarter ended 31 December 2025, Group revenue increased 8.7% year-on-year to S$353.1 million.
Shares of SIA Engineering were trading at S$3.55, an increase of 1.43%.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: SMI stabil -- DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.