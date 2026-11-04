SI-BONE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SI-BONE hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SI-BONE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch