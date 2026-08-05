SI-BONE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SI-BONE hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 48.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch