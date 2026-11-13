Shyama Infosys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shyama Infosys präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.050 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shyama Infosys einen Umsatz von 0.7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch