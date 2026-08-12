Shyama Infosys hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shyama Infosys veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch