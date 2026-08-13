Shyam Telecom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shyam Telecom stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shyam Telecom -3.500 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch