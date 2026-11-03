Shyam Metalics and Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shyam Metalics and Energy hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18.36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shyam Metalics and Energy 9.36 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44.57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 59.60 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch