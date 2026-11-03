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03.11.2026 06:37:00
Shyam Metalics and Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shyam Metalics and Energy hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 18.36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shyam Metalics and Energy 9.36 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44.57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 59.60 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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