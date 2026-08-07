Shutterstock öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shutterstock lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.25 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 267.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 221.8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch