ShunSin Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ShunSin Technology hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ShunSin Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.73 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.590 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.02 Milliarden TWD – ein Plus von 12.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ShunSin Technology 1.79 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch