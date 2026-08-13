Shukra Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shukra Pharmaceuticals stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.30 INR. Im letzten Jahr hatte Shukra Pharmaceuticals einen Gewinn von 0.020 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 336.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 53.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch