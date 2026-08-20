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20.08.2026 06:37:00
Shuhua Sports A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shuhua Sports A liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shuhua Sports A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.43 Prozent auf 439.4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 336.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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