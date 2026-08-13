Shubhra Leasing Finance And Investment Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shubhra Leasing Finance And Investment Company präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.05 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.79 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 131.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 633.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 273.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch