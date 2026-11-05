Shubhra Leasing Finance And Investment Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shubhra Leasing Finance And Investment Company gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1.44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shubhra Leasing Finance And Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von -0.690 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 140.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 271.2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 112.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch