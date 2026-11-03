Shuangliang Eco-Energy Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shuangliang Eco-Energy Systems hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.21 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.030 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shuangliang Eco-Energy Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.66 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch