SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.880 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54.01 Prozent auf 0.6 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch