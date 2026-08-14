Shristi Infrastructure Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shristi Infrastructure Development hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.58 INR. Im Vorjahresquartal waren -2.080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 61.48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 210.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch