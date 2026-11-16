Shristi Infrastructure Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shristi Infrastructure Development hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2.340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 68.6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 57.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shristi Infrastructure Development 161.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch