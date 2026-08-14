Shriram Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shriram Properties äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.65 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.21 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shriram Properties im vergangenen Quartal 2.71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shriram Properties 2.62 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch