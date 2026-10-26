Shriram Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shriram Finance liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shriram Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.66 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 12.30 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 138.02 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shriram Finance 119.21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch