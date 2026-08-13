Shriram EPC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shriram EPC hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch