Shriram EPC legte Quartalsergebnis vor

Shriram EPC hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shriram EPC ein Ergebnis je Aktie von 0.040 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shriram EPC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.31 Milliarden INR im Vergleich zu 2.37 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch