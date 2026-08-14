Shringar House Of Mangalsutra veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shringar House Of Mangalsutra hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3.53 INR. Im letzten Jahr hatte Shringar House Of Mangalsutra einen Gewinn von 2.96 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64.91 Prozent auf 5.48 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch