Shringar House Of Mangalsutra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shringar House Of Mangalsutra hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.09 INR gegenüber 2.99 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 8.19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch