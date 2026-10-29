Shricon Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shricon Industries hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1.22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shricon Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 3.81 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9.6 Millionen INR, gegenüber 9.6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch