Shricon Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shricon Industries präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.58 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shricon Industries 0.730 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3375.00 Prozent auf 8.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch