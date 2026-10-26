Shri Krishna Prasadam präsentierte Quartalsergebnisse

Shri Krishna Prasadam lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 INR, nach 0.220 INR im Vorjahresvergleich.

Shri Krishna Prasadam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch