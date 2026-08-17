Shri Keshav Cements Infra stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shri Keshav Cements Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.95 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1.77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shri Keshav Cements Infra im vergangenen Quartal 471.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shri Keshav Cements Infra 407.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch