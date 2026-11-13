Shri Keshav Cements Infra hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shri Keshav Cements Infra hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.15 INR gegenüber 0.390 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 361.5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shri Keshav Cements Infra einen Umsatz von 354.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch